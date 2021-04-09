Не вписались: локдаун в Киевской области продлен до 23 апреля

В Киевской области, которая остается в «красной» карантинной зоне, решили продлить установленные ранее ограничения до 23 апреля. Решение приняли на заседании областной комиссии по ТЭБ и ЧС, сообщили в облгосадминистрации.

Решение предусматривает продление ограничений, принятых 2 апреля.

Кроме того, отдельным районам Киевской области рекомендовано в зависимости от эпидситуации приостанавливать образовательный процесс в детских садиках. С учетом загруженности местные власти могут увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме часов «пик».

Комиссия рекомендовала руководителям предприятий торговли установить с 10:00 до 12:00 приоритетное обслуживание пожилых людей.

Напомним, в Киеве жесткий карантин начался с 5 апреля. Между тем, мэр столицы Виталий Кличко выступил с инициативой о введении в Украине общенационального локдауна с ограничением межобластного транспортного сообщения.

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