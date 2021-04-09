Суд арестовал посещавшую Крым яхту Медведчука

Херсонский суд арестовал яхту, которая принадлежит оппозиционному политику Виктору Медведчуку.

Как сообщают в СБУ, соответствующее решение суд принял на основе материалов украинской спецслужбы.

«Следователи СБ Украины задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна „ROMANCE 1“ (порт приписки — Херсон). В том числе, речь идет о заходах в порты временно аннексированного Крыму», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках данного уголовного производства исследуются обстоятельства неоднократного нарушения экипажем порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

«На данный момент продолжается досудебное расследование по: ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 110−2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), ч. 1, 2, 3 ст. 332−1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) и ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины», — отметили в украинской спецслужбе.

Ранее в СБУ сообщали об обысках у представителей общественной организации «Украинский выбор» — проект считается близким к Виктору Медведчуку.

Напомним, что недавно Новошахтинский завод нефтепродуктов, находящийся в Ростовской области России, акциями которого владели жены народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака, перешел строительному подрядчику «Петон Инвест Технолоджи».

Фото с сайта ОПЗЖ.

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