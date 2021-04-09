Адвокат, задержанный вместе с братом судьи ОАСК Павла Вовка по деле о взятке в размере 100 тысяч долларов, вышел из-под стражи под залог.

Как сообщает «Слово и дело», в Высшем антикоррупционном суде сообщили, что получили залог в размере почти трех миллионов гривен.

«За адвоката, которому следственный судья ВАКС избрал меру пресечения, внесли залог в размере 2,951 млн гривен», — сообщила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис.

Напомним, что меру пресечения адвокату избрали в пятницу, 9 апреля.

Накануне суд отправил под стражу и брата судьи Вовка с альтернативой внесения залога в сумме 35 млн гривен.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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