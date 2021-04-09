Зеленский сообщил Елизавете II, что ее муж прожил «прекрасную жизнь»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнование королевской семье в связи со смертью принца Филиппа, супруга британской королевы Елизаветы II.

«Невосполнимая потеря для британского народа. Украина скорбит вместе с Великобританией. Принц Филипп прожил прекрасную жизнь, чтобы служить своему народу и быть примером для будущих поколений», — написал Зеленский в своем Twitter.

Deep condolences to @RoyalFamily. Irreparable loss for the British people. Ukraine grieves together with Great Britain. Prince Philip lived a great life to serve his people and to be an example for the future generations — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2021

Напомним, что герцог Эдинбургский не дожил до своего 100-летия несколько месяцев. С королевой Елизаветой II они прожили в браке 73 года.

Фото из Википедии, автор PolizeiBerli.

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