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Украина

Зеленский сообщил Елизавете II, что ее муж прожил «прекрасную жизнь»

15:14 9 апреля 2021
Принц Филипп

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнование королевской семье в связи со смертью принца Филиппа, супруга британской королевы Елизаветы II.

«Невосполнимая потеря для британского народа. Украина скорбит вместе с Великобританией. Принц Филипп прожил прекрасную жизнь, чтобы служить своему народу и быть примером для будущих поколений», — написал Зеленский в своем Twitter.

Напомним, что герцог Эдинбургский не дожил до своего 100-летия несколько месяцев. С королевой Елизаветой II они прожили в браке 73 года.

Фото из Википедии, автор PolizeiBerli.

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