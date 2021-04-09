Ищут повод для нападения: в РФ вспомнили предсказание 400-летней давности о войне с Украиной и Турцией

Российские СМИ продолжают искать оправдания для возможной агрессии своего государства против Украины. С этой целью они даже перепечатали из британской Daily Star «пророчество» знаменитого еврейского раввина Элияху Виленский (также известен как Виленский Гаон) 400-летней давности, который якобы предсказал войну России с Украиной и Турцией. Об этом пишет ЭГ.

Российские СМИ утверждают, что, по мнению раввина, после крупной войны на Севере произойдет «пришествие Мессии» и «последнее столкновение христиан с Турцией», которое обернется захватом Стамбула.

А начнется все якобы с аннексии русскими Крыма.

«Когда вы услышите, что русские захватили Крым, тогда начнутся времена Мессии, и шаги его уже слышны», — приводит издание слова предсказания.

Раввин отмечал, что после захвата Россией Стамбула (бывшего Константинополя) евреям следует облачиться и постоянно носить субботнюю одежду из-за близости пришествия Мессии.

Это пророчество опубликовал еще несколько лет назад правнук раввина Пинхас Уинстон, работающий над расшифровками пророчеств об апокалипсисе.

Раввин напомнил, что в иудаизме есть вера в грядущую войну между «Гогом и Магогом», которая придет с севера. Многие считают, что речь идет именно о войне России с Турцией. «Эти две нации уже противостояли друг другу и сталкивались раньше», — пояснил он.

По мнению раввина, если бы правители признали Бога высшей сущностью, управляющей всем, мир мог бы жить правильно и решать все вопросы без войн, но люди слишком самонадеянны. Именно поэтому после периода относительного либерализма всегда следует череда конфликтов.

Напомним, Нострадамус предсказывал «третью мировую войну которая продлится 27 лет». При этом «кум» Ванги заявил, что провидица не предсказывала военных конфликтов на 2021 год.

Фото: Минобороны РФ

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