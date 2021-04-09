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Украина

Сергея Стерненко освободили из СИЗО под домашний арест

14:56 9 апреля 2021
Стерненко в суде

Одесский апелляционный суд удовлетворил ходатайство активиста Сергея Стерненко об избрании меры пресечения, не связанной с пребыванием в СИЗО и отправил его под круглосуточный домашний арест.

Об этом говорится на Facebook-странице Стерненко.

«Стерненко и Демчуку назначили круглосуточный домашний арест. Обязали сдать загранпаспорта», — говорится в сообщении.

В то же время украинские Telegram-каналы сообщили, что Стерненко были готовы взять на поруки 27 нардепов, 4 из которых были в зале заседаний.

Ранее на его страничке в соцсетях сообщали, что Стерненко и Демчуку разрешили выйти из «аквариума».

Напомним, что ранее судьи отказывались выпускать одесского активиста из-под стражи.

В знак протеста его сторонники устраивали акции, в том числе и под Офисом президента в Киеве на Банковой.

Фото со странички Сергея Стерненко в социальніх сетях.

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