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Украина

У Зеленского заявили, что в Кремле отказались от переговоров лидеров «нормандской четверки»

13:16 9 апреля 2021
Нормандская четверка

Российская Федерация отказалась от участия в переговорах лидеров «нормандской четверки», которые Украина инициировала для обсуждения обострения на Донбассе. Об этом в интервью LB.ua заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Тем не менее переговоры планируются между президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Как только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили о переговорах со всеми тремя представителями „нормандской четверки“. Кремль отказался», — заявил Жовква.

31 марта президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель уже обсуждали тему Донбасса. В видеоконференции участвовал президент России Владимир Путин. Владимира Зеленского к дискуссии тогда не пригласили.

Одновременно в США не исключили возможности присоединения к переговорам и консультациям в «нормандском формате».

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