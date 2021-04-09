Дело о взятке судье Окружного админсуда Киева: под стражу взят второй адвокат

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения второму адвокату по делу о взятках судье Окружного административного суда Киева.

Как сообщают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, он может выйти на свободу при внесении залога — почти трех миллионов гривен.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая настаивала на более серьезном налоге — порядка 11 миллионов гривен. Защита, в свою очередь, ходатайствовала на круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета.

Напомним, что ранее суд избрал арест для брата председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка — его отправили под стражу с возможностью выхода под залог в размере 35 миллионов гривен.

Во время обыска детективы НАБУ обнаружили у него большое количество наличной валюты и антиквариат.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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