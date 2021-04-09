Роют окопы и оборудуют новые огневые позиции: в ВСУ заявили об активизации на Донбассе боевиков

На Донбассе российско-оккупационные войска обустраивают новые оборонительных позиций «в сторону линии разграничения» вблизи населенного пункта Широкино.

«8 апреля оккупанты в очередной раз возобновили работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта. В тот же день передовые подразделения Вооруженных Сил Украины зафиксировали проведения инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино», — сообщают в командовании Объединенными силами.

Также в ОС сообщили о скоплении техника противника — БПЛА дальнего радиуса действия СММ ОБСЕ зафиксировал размещенные с нарушением линии отвода — 14 танків Т-72 обнаружили на полигоне в районе населенного пункта Бойковское, что восточнее Донецка.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки боевики 15 раз нарушали режим прекращения огня. Позиции ВСУ обстреливали, в том числе, и из артиллерийских установок 122-го калибра.

Иллюстративное изображение с Pixabay.



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