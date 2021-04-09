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Украина

Большинство регионов стали «красными»: в Украине обновили зоны карантина

12:02 9 апреля 2021
Воспитанники дошкольного учреждения

Министерство здравоохранения обновило карантинное зонирование Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 9 апреля самые жесткие ограничения должны действовать в 13 регионах (Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области), тогда как требования «оранжевой» карантинной зоны действуют в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черкасской областях.

В «желтой» зоне по-прежнему остается Херсонская область.

Данные Министерства здравоохранения

Напомним, ранее стало известно об улучшении пандемической ситуации в Ивано-Франковской области, в связи с чем регион даже планировали перевести в «оранжевую» зону.

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