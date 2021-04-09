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Украина

Украинцев предупредили об обмане под предлогом «экономии газа»

11:43 9 апреля 2021
Мороз

Украинцев, которые хотят экономить на потреблении газа, предупредили об обмане — продавцы предлагают купить электрические котлы с «коэффициентом полезного действия 300 процентов».

О подобных случаях на своей страничке в соцсетях пишет заместитель начальника департамента энергоэффективности «Нафтогаз Украины» Алексей Хабатюк, показывающий соответствующую рекламу, на которой одна марка оборудования сравнивается с другой, всемирно известной.

По его словам, такими «фейковыми «чудесами» выманивают у людей деньги: «Под модную тему — экономия газа. Есть такие же псевдоизобретатели, которые «на коленке» «изобретают» супер-пупер «карбоновые электронагреватели» с КПД 300%».

Котлы, которые производитель расхваливает за «нагревающий элемент на основе нанотехнологий», продают за 99, 119 и 149 евро.

Эксклюзивный материал о том, как уже с 1 мая всех бытовых потребителей газа в Украине переведут на годовой контракт, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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