Украинцев предупредили об обмане под предлогом «экономии газа»

Украинцев, которые хотят экономить на потреблении газа, предупредили об обмане — продавцы предлагают купить электрические котлы с «коэффициентом полезного действия 300 процентов».

О подобных случаях на своей страничке в соцсетях пишет заместитель начальника департамента энергоэффективности «Нафтогаз Украины» Алексей Хабатюк, показывающий соответствующую рекламу, на которой одна марка оборудования сравнивается с другой, всемирно известной.

По его словам, такими «фейковыми «чудесами» выманивают у людей деньги: «Под модную тему — экономия газа. Есть такие же псевдоизобретатели, которые «на коленке» «изобретают» супер-пупер «карбоновые электронагреватели» с КПД 300%».

Котлы, которые производитель расхваливает за «нагревающий элемент на основе нанотехнологий», продают за 99, 119 и 149 евро.

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Иллюстративное изображение с Pixabay.

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