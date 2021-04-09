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Украина

Вопрос времени: полковник ВСУ предупредил о наиболее вероятном моменте нападении войск Путина на Украину

11:18 9 апреля 2021
Андрей Лысенко

Украинский военный, бывший спикер по вопросам АТО в Министерстве обороны Украины Андрей Лысенко считает, что нападение российских орд на территорию нашей страны является всего лишь вопросом времени. Об этом он написал в своем Facebook.

Лысенко уверен, что путинские военные пока что пытаются понять формат возможного участия военных НАТО в поддержке Украины, чтобы рассчитать свои силы.

В качестве ориентировочной даты для начала агрессии военный называет 9 мая.

«Почему это может случиться к 9 мая? По всей Раше началась мощная подготовка к параду ко Дню Победы. Не исключено, что в этот день войска Раши захотят пройтись по улицам захваченных украинских городов — такое себе психологически подъемное для рашистов ритуальное событие к годовщине Победы», — объясняет автор поста.

По его мнению, украинцам необходимо в кратчайшие сроки принимать закон о территориальной обороне, привести в готовность всех резервистов, проверить мобилизационный ресурс и выступить с общенациональной инициативой создания банка крови.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак считает ситуацию на востоке Украины контролируемой, а украинских военных — готовыми реагировать на обострение ситуации как на неподконтрольной территории Донбасса, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Вопрос времени: полковник ВСУ предупредил о наиболее вероятном моменте нападении войск Путина на Украину

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