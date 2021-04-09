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Украина

Переночевал на Донбассе, а утром пошел на брусья: Зеленский сделал селфи в прифронтовой Авдеевке

11:17 9 апреля 2021
Зеленский на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Instagram селфи в спортивном костюме на фоне ржавых брусьев и заброшенного здания в прифронтовой Авдеевки.

«Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро», — написал глава государства в описании к фото.

При этом президент не указал, как долго занимался на брусьях и какие конкретно упражнения выполнял. О своем рабочем графике в Донбассе на 9 апреля президент также не сообщил.

Под постом Зеленского отметились его сторонники. Впрочем, как и критики.

Как известно, Авдеевка расположена в 13 километрах от Донецка, вблизи линии разграничения.

Напомним, Владимир Зеленский приехал в Донбасс накануне, 8 апреля. Он посетил позиции украинских военных, вручил им подарки и государственные награды, а также отметил высокое качество блюд полевой кухни.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация на востоке Украины каждый день является серьезной. По его словам, украинская армия обеспечена и оружием, и боеприпасами для того, чтобы предоставить соответствующее реагирование и отпор.

Фото со странички Владимира Зеленского в соцсетях.

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Переночевал на Донбассе, а утром пошел на брусья: Зеленский сделал селфи в прифронтовой Авдеевке

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