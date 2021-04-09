Ситуация остается очень тревожной: оккупанты в течение суток 15 раз нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщают в командовании Объединенными силами, противник 11 раз обстрелял позиции ВСУ, дважды — гражданскую инфраструктуру, дистанционно минировал территорию минами ПОМ-2 и проводил работы по оборудованию фортификационных сооружений.

Так, в районе населенных пунктов Пески и Водяное боевики вели огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Около Широкино противник использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельск — станковые противотанковые гранатометы. В районе Луганского велся огонь из автоматических станковых гранатометов.

«Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника», — отмечают в командовании ОС и добавляют, что украинские военные открывали ответный огонь.

Напомним, что 8 апреля в зоне ООС погиб 22-летний Денис Юшко — матрос 36-й бригады морской пехоты.

Иллюстративное изображение со странички командования ООС в социальных сетях.

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