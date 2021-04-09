Стали тяжело болеть дети: известный инфекционист дала тревожный прогноз из-за нового штамма COVID-19

Британский и южноафриканский штаммы радикально повлияли на клиническую картину коронавирусной болезни, в связи с чем в Минздраве были вынуждены в очередной раз поменять протоколы лечения. Об этом главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская сообщила в программе на канале «Украина 24».

«Мы столкнулись с абсолютно другой болезнью, это не та болезнь, которая была в прошлом году. Радикально изменилась клиническая картина. Стало более длинное заболевание, не 2 недели, как мы пациентам говорили… сейчас очень длинная болезнь, до месяца, долго люди остаются кислородозависимыми. Все непредсказуемо, часто бактериальные осложнения», — перечислила она «новшества».

Особенно медиков беспокоит то, что тяжело заболевать стали люди все более молодого возраста, причем у многих возникает почечная недостаточность.

«Стали болеть дети, дети тяжело болеют, находятся на аппаратах ИВЛ. Открываются новые стационары для детей, этого не было еще недели три назад… Все это обусловлено новыми штаммами. Сейчас уже известно, что британский штамм на 65% утяжеляет заболевание», — сказала медик.

На видео с 1:53:

Напомним, в Киеве, где COVID-19 распространяется стремительнее других регионов Украины, новых заболевших хотят госпитализировать в родильные дома, детские больницы и противотуберкулезный диспансер.

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