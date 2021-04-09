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Украина

Высший антикоррупционный суд арестовал брата судьи Вовка

7:20 9 апреля 2021
Высший антикоррупционный суд

Высший антикоррупционный суд избрал предупредительную меру в отношении задержанного 6 апреля брата председателя Окружного админсуда Киева Юрия Зонтова. Как сообщает в соцсети Центр противодействия коррупции, его взяли под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 35 млн гривен.

По данным ресурса, на суде стало известно несколько резонансных фактов из деятельности Окружного админсуда. Так, по данным следствия, в ОАСК существует целый конвейер по «купле» судебных решений в свою пользу. Там же есть и «секретные ходы», которыми Вовк заходит в суд, чтобы не попасться детективам НАБУ (как известно, он уже много месяцев игнорирует повестки и скрывается от следствия и суда).

«Там есть другие ходы, по которым он удачно уходит и проходит», — говорит один из фигурантов дела на оперативной прослушке (ее фрагменты заслушали в суде).

В 8:00 продолжат избирать меру пресечения сообщнику Зонтова — адвокату Донцу.

Напомним, Юрий Зонтов занимает должность заместителя начальника управления Службы внешней разведки Украины. Во время его задержания на взятке в 100 тысяч гривен детективы НАБУ провели обыски и в здании Окружного админсуда Киева. Сам Павел Вовк назвал действия детективов клоунадой и попыткой захватить суд.

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