В России «проговорились» о вводе «ограниченной группировки войск» в Украину в 2014—2015 годах

Директор российского Центра анализа стратегий и технологий, член совета по международным делам Руслан Пухов фактически подтвердил концентрацию группировки войск на восточной границе Украины. Там, по оценке американской разведки, на данный момент сосредоточено самое значительное число войск с 2014 года.

В интервью изданию Фонтанка Пухов подтвердил, что в 2014−16 годах российская военная группировка на границе с Украиной поддерживалась по ротации непрерывно, с периодическим усилением в случае обострений, а в конце августа 2014 года ввод 8 батальонных тактических групп (надо думать, в Украину. — Авт.) позволил «осуществить разгром наступавших украинских войск».

«Сейчас ситуация снова возвращается к ситуации 2014−2015 годов», — констатировал он.

Вместе эксперт оценил как низкую вероятность начала большой войны и русской масштабной интервенции в Украину, отметив, впрочем, что многое зависит от позиции США.

В свою очередь созданное Евросоюзом для борьбы с российской пропагандой агентство EuvsDisinfo фиксирует, что Россия снова, как делала это в 2014 году, сопровождает стягивание своих войск к украинским границам массированной дезинформационной кампанией. Об этом говорится в отчете агентства.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков предупредил, что вступление Украины в НАТО «усугубит кризис на юго-востоке страны».

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