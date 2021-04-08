Суд обязал Медведчука выплатить 140 тысяч гривен издательству, опубликовавшему книгу о Стусе

Киевский апелляционный суд постановил взыскать с народного депутата от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука 139,5 тысяч гривен, которые издательство Vivat потратило на правовую помощь при рассмотрении дела о запрете книги «Дело Василия Стуса» в апелляционной инстанции. Об этом в сети сообщил адвокат Вячеслав Якубенко.

Он напомнил, что 19 марта апелляционный суд на 99% удовлетворил апелляционные жалобы, поданные Вахтангом Кипиани и издательством, сняв запрет на распространении книги «Дело Василия Стуса».

«Я тогда написал, что кассационной жалобы Медведчука не будет. Он сыт этим процессом по горло. Вчера ситуация изменилась. Апелляцонный суд удовлетворил заявление издательства и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тыс. грн., потраченных издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции. Теперь это спор о деньгах. Деньгами Медведчук не поступится: будет подавать кассационную жалобу», — написал Якубенко.

Напомним, в октябре 2020 года суд по иску Виктора Медведчука запретил автору «Дела Васыля Стуса» Вахтангу Кипиани и издательству распространять книгу до «устранения нарушения неимущественных прав Медведчука», удалив из нее «информацию о личности» политика. А пока решение суда не вступило в силу, издательство выпустило дополнительный тираж — уже с копией решения Дарницкого суда.

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