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Украина

Государственные вопросы будут решать на референдумах: Зеленский подписал закон

19:51 8 апреля 2021
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О всеукраинском референдуме», принятый Верховной Радой 26 января 2021 года. Об этом сообщает Офис президента.

Закон позволяет реализовать положения Конституции Украины, которые предусматривают проведение референдумов. На них могут выноситься: вопросы о внесении изменений в некоторые разделы Конституции Украины, вопросы общегосударственного значения; вопрос об изменении территории Украины при условии сохранения территориальной целостности нашего государства, а также об утрате силы тем или иным законом Украины или отдельными его положениями.

Всеукраинский референдум может назначаться Президентом Украины, Верховной Радой либо провозглашаться главой государства по народной инициативе.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против ряда российских компаний и организаций, под действия указа попали также фирмы из Польши, Эстонии и Швейцарии.

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