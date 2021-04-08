Похищение Чауса и «вагнергейт»: журналист рассказал, как они связаны

Скандал со срывом масштабной операции украинских спецслужб связан с похищением в Молдове сбежавшего туда из Украины судьи Николая Чауса. Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов

«По заявлению министра МВД Молдовы Павла Войку, в похищении 3 апреля судьи-взяточника Николая Чауса подозреваются граждане Украины. Сообщается, что один подозреваемый задержан. Установлены личности всех участников похищения, которые вывезли Чауса на машине и пересекли границу с Украиной. Это заявление властей Молдовы показывает, что, как ни странно, Украина, имеющая тесные связи, в том числе по линии спецслужб с Молдовой, в данном случае зачем-то осуществила несогласованную с нашим союзником операцию и осложнила отношения с нашими друзьями, которые шли нам навстречу в данном деле», — написал Бутусов.

По его словам, молдавские сайты уже опубликовали данные документов трех украинцев, участвовавших в похищении.

«В это трудно поверить, но как минимум один из троих украинцев въехал в Молдову по своим настоящим документам! Которые позволяют идентифицировать участника похищения как сотрудника ГУР МО», — утверждает Бутусов.

Он отмечает, что 22 апреля в Молдове должен был заседать Верховный суд по предоставлению Чаусу политического убежища. Журналист считает что у экс-судьи не было шансов выиграть процесс по экстрадиции, и его передали бы в руки украинского правосудия.

«Оказывается, поспешность похищения Чауса имеет объяснение. К сожалению, мотив крайне примитивный. Целью операции является попытка каким-либо образом установить причастность к вывозу Чауса за границу экс-начальником ГУР МО Василием Бурбой. Именно сейчас, пока не вышел фильм о Вагнергейте, Офис Ермака ищет компромат на руководителей проваленной спецоперации по захвату террористов, — написал Бутусов. — Однако привязка Бурбы к вывозу Чауса будет нелегким делом. Ведь Бурба на тот момент работал в ГУР МО, однако отнюдь не он был в то время руководителем. ГУР МО возглавлял Валерий Кондратюк, действующий начальник Службы внешней разведки».

Бутусов предполагает, что сейчас с Чаусом ведутся переговоры, «что и о ком он должен сказать».

Ранее Бутусов призвал Зеленского назвать виновного в срыве крупной операции украинских спецслужб.

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