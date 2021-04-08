В Офисе Зеленского отреагировали на скандальное высказывание Мендель об «украинском русском языке»

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко считает скандальное высказывание пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель об «украинском русском языке» только ее частным мнением. Об этом заместитель Ермака заявил в интервью Радио НВ, подчеркнув, что Офис «не поднимает языковой вопрос».

Также он указал, что перед Мендель похожую позицию озвучил и министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Я думаю, что это частное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел о том, что нет монополии на русский язык у одной страны (РФ. — Авт.)», — сказал Тимошенко.

На видео с 25:00:

Напомним, ранее слова пресс-секретаря президента Украины раскритиковал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. По его словам, поскольку кодификатором русского языка в мире является Российская Федерация, соответственно понятие кодификации русского языка в Украине невозможно.

Фото YouTube

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