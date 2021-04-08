«Сергей не раз говорил: «Пусть лучше я погибну, чем придется потом смотреть в глаза матери погибшего молодого бойца»

Бойцы отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» 26 марта в зоне ООС потеряли четырех боевых побратимов. Погибли подполковник Сергей Коваль, старший сержант Максим Абрамович, солдат Сергей Барнич и старший солдат Сергей Гайченко. Еще двух раненых саперов из объединенного учебного центра доставили в харьковский военный госпиталь.

«Несколько групп вражеских снайперов открыли огонь на поражение»

В тот день военнослужащие инженерно-саперных подразделений вышли на обычное для них задание — разминировать территорию, которую накануне враг забрасывал запрещенными противопехотными минами ПОМ-2. Их боевики устанавливают дистанционно, с помощью гранатомета.

— Мины, которые искали саперы, упали в тылу взводного опорного пункта, далеко от переднего края, — рассказал агентству АрміяInform военнослужащий Вячеслав Скоряк. — Как только группа разминирования приблизилась туда, раздались выстрелы. Несколько групп вражеских снайперов открыли огонь на поражение. А дальше заработал пулемет и минометы, чтобы не дать нам эвакуировать погибших и раненых. Бой длился полтора часа.

— Двое сразу погибли. Одного сапера спас бронежилет, еще один получил тяжелое ранение в руку, — говорит военнослужащий Владислав Рева. — Двое наших парней, которые шли на помощь своим, тоже погибли…

Сергея Коваля похоронили в родном Каменец-Подольском на Аллее славы

Далее враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и минометов, чтобы украинские военные не смогли эвакуировать погибших ребят.

— Они вели огонь с территории водокачки, которая поставляет воду как в оккупированную Горловку, так и на нашу сторону. Знали, что мы не будем вести огонь по этой постройке, — говорит Вячеслав Скоряк.

Наши защитники вычислили, откуда целились вражеские снайперы, однако уничтожить их не могли — не было разрешения. Противник этим воспользовался и смог безопасно покинуть зону. «Эдельвейс» ударил по другим огневым точкам боевиков, откуда они вели стрельбу.

«Подполковника Коваля знали и уважали по всей линии фронта»

— Буквально за пару дней до трагедии мы общались с Сергеем, — рассказал «ФАКТАМ» Дмитрий, боевой товарищ Коваля. — У него через две недели должна была быть ротация, уже очень хотелось приехать домой к любимым жене, сыну и маленькой дочери. Планировал, как построит для дочки батут. Как соберутся вместе друзья, сослуживцы, родные и близкие. Но война распорядилась по-другому… Всех, кто знал Сергея, собрали его похороны… Весь наш город, наверное, вся Хмельницкая область еще не знала таких похорон… Мужчины, прошедшие войну, видевшие кровь и смерть, не стыдились слез.

Пословица о том, что сапер ошибается только раз в жизни, правдивая. Благодаря Сергею наши ребята всегда возвращались без потерь с самых сложных боевых операций. Командир первым работал с боеприпасами, а уже потом допускал подчиненных. Такой у него был характер. За несколько дней до того боя под Шумами Сергей очень переживал, что там тяжелая и неудобная позиция. Опыт профессионала подсказывал, что может случиться беда, жизни его ребят под угрозой… К сожалению, предчувствия оправдались. Но до последнего он оставался Офицером с большой буквы. Ребята рассказывали, что во время боя именно Сергей бросился под вражеские пули спасать бойца. Он не мог иначе.

Сергей был настоящим командиром. В самых сложных ситуациях всегда подавал парням пример. Он возглавил наше подразделение поиска и обезвреживания самодельных взрывчатых предметов в 2015 году. И был бессменным командиром до последнего… Руководил нашим подразделением и во время миротворческой миссии в Афганистане. За все время ликвидировал тысячи боеприпасов! От снарядов и мин времен Второй мировой войны до самых современных, которыми Россия сейчас густо напичкала украинскую землю. Именно благодаря отличной работе саперов под командованием Сергея Коваля стали известны многие детали присутствия на нашей земле российских оккупационных войск, а не «шахтеров-ополченцев».

— Сергей Васильевич был настоящим командиром и человеком, — рассказывает сослуживец Сергея Коваля боец Сергей. — Он всегда заботился о нас. Даже в мелочах. Мы год были вместе в Афганистане. Запомнилась такая, казалось бы, незначительная деталь. Едем по пустыне, стоит страшная жара. Я за рулем грузовика, двигаемся в колонне. Отвлекаться нельзя ни на минуту — вдруг обстрел. Сергей Васильевич спокойно чистит в машине яблоко, разрезает аккуратно на дольки, чтобы всем хватило и угощает нас.

В Донецкой области мы несколько дней работали, чтобы разминировать огромное поле. Оно все было усеяно вражескими противотанковыми минами. Как тогда благодарили нас местные жители, что наконец-то могут засеять это поле!

Сергей Коваль всегда первым работал с боеприпасами, а уже потом допускал подчиненных

— Мы все восхищались мужеством и хладнокровием нашего Васильевича, — рассказал Иван, еще один сослуживец Сергея Коваля. — Не раз производили разминирование полей прямо под вражеским обстрелом. А потом пили кофе возле машины — как будто никакой опасности нет. Его смелость всегда передавалась нам и воодушевляла. С Сергеем Васильевичем мы всегда готовы были идти в огонь и воду. По всей линии фронта его знали и уважали. На фронте в зоне АТО мы всегда в дружеском кругу вспоминали родные края. Праздновали вместе большие праздники — Пасху, Рождество. Как-то летом в 2019 году вареники лепили всем коллективом. Сергей с такой любовью вспоминал семью — вот сын получил отличную оценку в школе, доченька учится говорить…

«Он принимал участие в выполнении самых сложных задач по разминированию»

— Мы с Сергеем познакомились в 1994 году, когда поступали на военно-инженерный факультет, — рассказал «ФАКТАМ» заместитель командира по морально-психологическому обеспечению Объединенного учебно-тренировочного центра Сил поддержки ВСУ подполковник Богдан Беркута. — Поступили, хотя конкурс был довольно большим — четыре человека на место. У будущих курсантов должен быть очень высокий уровень знаний точных наук. Сергей был всесторонне развит, отличный спортсмен. После выпуска наши пути временно разошлись. Я остался служить в Каменец-Подольском, Сергей — в Новограде-Волынском.

А в 2008 году Сергея перевели к нам в город. Так мы вместе и прослужили все эти годы. Он принимал участие в выполнении самых сложных задач по разминированию. Это Новобогдановка, Калиновка, Ичня, Лозовая (там произошли взрывы складов боеприпасов), зона АТО/ООС. Во время миротворческой миссии в Афганистане именно Сергей Коваль руководил сложнейшей спецоперацией по обезвреживанию заминированного автомобиля. (На окраине Герата в мае 2017 года нашим саперам пришлось разминировать Hyundai, нафаршированный 10 килограммами взрывчатки и канистрами бензина. Риск огромный, ведь не было гарантии, что по саперам не откроют огонь при приближении к машине. Подробнее об этом читайте в публикации «Сапер Филипп Гук: «Боевики маскируют взрывные устройства под мобильники, книги, баллончики от дезодоранта». — Авт.)

— Мы постоянно были на связи с Сергеем, когда он находился на передовой, — говорит близкий друг и кум Сергея волонтер Тимофей Карпухин. — Буквально за пару недель до трагедии вражеский снайпер убил на этой позиции украинского воина (18 марта погиб боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Виктор Пасека, тоже из Хмельницкой области. — Авт.). Сергей рассказывал мне, что это случилось у него на глазах. Он не раз отвечал мне на просьбы быть осторожным: «Пусть лучше я погибну, чем мне придется потом смотреть в глаза матери погибшего молодого бойца».

Мы познакомились в 2015 году. Сотрудничество переросло в настоящую мужскую дружбу и дружбу семьями. И когда три с половиной года назад у Сергея родилась дочь, он предложил мне стать крестным ребенка. Конечно же я с радостью согласился.

Сергей в быту и на службе был педантичным, аккуратным. У него и дома всегда царила организованность и четкость. Какой порядок он держал в гараже! Каждая мелочь на своем месте. Поощрял старшего сына-подростка, зарабатывающего себе карманные деньги. Его жена и дети были за ним как за каменной стеной. Но при всей строгости был очень веселым и компанейским человеком. Любил активный отдых, особенно рыбалку. Мы с ним планировали отремонтировать лодку и отправиться летом на карпа…

У Сергея остались пожилые родители, супруга и двое детей. Сыну 16 лет, дочери только три с половиной годика. Мы со своей стороны обязательно будем помогать им.

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Каменец-Подольского горсовета, Сергея Коваля похоронили на Аллее славы городского кладбища. Командование центра, в котором служил подполковник Коваль, направило представление к награждению его посмертно высокой государственной наградой.

В связи с обострением ситуации на Донбассе ВСУ почти ежедневно несут потери в зоне боевых действий. Так, 6 апреля в районе населенного пункта Степное погиб солдат механизированного батальона 1 отдельной танковой Северской бригады 23-летний Максим Стеблянко. Еще два бойца погибли в тот же день возле Золотого-4 и в районе Невельского. А накануне, 5 апреля, вражеский снайпер застрелил украинского военного в районе Авдеевки.

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