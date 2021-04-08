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Украина

Зеленский из окопа посмотрел на оккупированную территорию Донбасса

16:27 8 апреля 2021
Зеленский на передовой

Президент Владимир Зеленский, который отправился на Донбасс, посетил позиции ВСУ на передовом крае обороны, где зафиксировали наибольшее количество нарушений режима нарушения огня. Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, Зеленский в окопах пообщался с военнослужащими, услышав информацию из первых уст о ситуации на фронте.

Президент в окопе

После этого военные и Главнокомандующий совместно почтили минутой молчания память военных, павших в боях за суверенитет и независимость Украины.

«Благодарю вас за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство», — сказал Президент, вручив защитникам государственные награды и ценные подарки.

Вручение наград

Вручение наград

Визит завершился совместным обедом в солдатской столовой, во время которого президент отметил достойное качество блюд, которыми кормят военных.

Опубликовано видео визита Зеленского на передовую.

Напомним, во время пребывания Зеленского на передовой там застрелили еще одного украинского воина. 22-летний Денис Юшко из Николаевской области служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Фото Офиса президента

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