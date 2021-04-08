Ситуация вокруг предприятия «Мотор Сич» обостряется. Из-за притеснений китайских инвесторов Украине грозит международный арбитраж, вероятный штраф минимум на 3,6 млрд долларов, санкции со стороны КНР и ухудшение инвестиционного имиджа страны. Что делать, чтобы избежать такого развития событий, спрашиваем у заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Григория Мамки.

— Существуют ли, на ваш взгляд, действенные механизмы контроля над предприятием, которые бы удовлетворили все стороны в конфликте вокруг «Мотор Сичи»?

— По поводу упомянутого предприятия хочу отметить следующее. Народным депутатам поступили обращения от «Мотор Сичи», где изложены следующие обстоятельства. Первое: акции предприятия были выставлены на продажу и продались. Второе: ни владелец, ни государство не могут объяснить, куда же делись деньги.

После этого еще при прошлой власти начался политический процесс. И появилась одна очень интересная сделка. Она заключена между китайцами и, обратите внимание, государственным концерном «Укроборонпром». В этом соглашении сказано, что китайская сторона отказывается от своих требований относительно предыдущих соглашений. При этом вводится третье предприятие — юридическое лицо («Укрборонпром». — Авт.). Кстати, первый раз в жизни вижу такие «понятийные» соглашения в области оборонной промышленности.

Но по сути «Мотор Сич» — это производственные мощности, а все государственные засекреченные проекты находятся у другого предприятия, о котором нигде почему-то речь не идет. Однако, согласно вышеупомянутому «понятийному» соглашению, китайская сторона должна еще заплатить деньги на предприятие, которое назовет представитель «Укроборонпрома». Это конфликт? Вероятно, нет. Это уголовное производство, которое расследуют правоохранительные органы.

— И как расследуют?

— Расследуют так, что выводов до сих пор нет. Но додумались наложить повторно арест на акции, заблокировать проведение собрания, что напрямую противоречит Конституции и решениям Верховного суда. Присутствуют ли здесь злоупотребления со стороны государства в виде правоохранительных органов? Вопрос риторический, потому что только суд может предоставить выводы после того, как в него направлят обвинительный акт. Но акта нету, то есть суд не имеет полномочий принимать соответствующие решения. (Кроме международного арбитража, китайские акционеры «Мотор Сичи» сейчас оспаривают действия правоохранителей в Верховном суде Украины. - Авт.)

После ареста акций никто не смог по тому «понятийному» соглашению тряхнуть «Укроборонпром» и задать его руководству вопрос: что произошло? Где деньги, и кто из частных лиц должен сказать китайцам, кому направить деньги? Вместо этого имеем решение СНБО о санкциях в отношении предприятия. И что дальше? Санкции имеют определенный срок. Они не останавливают деятельность предприятия, а только частично накладывают определенные ограничения. По моему мнению, это просто открытый шлагбаум для другого государства, чтобы оно в международных инстанциях выиграло и вернуло себе деньги. А власть показала себя просто неспособной защитить инвестора.

Нужно теперь разобраться между собой в стране: что произошло, кто давал гарантии, кто политически использовал этот ресурс. И в соответствии с законом принимать решения, определить квалификацию, дать надлежащую оценку действиям должностных лиц. После этого с согласованной позицией идти на переговоры в другое государство. То есть без создания ситуации бездействия правоохранительной системы на политическом уровне решить все вопросы.

— Были правовые основания отнести «Мотор Сич» к стратегическим предприятиям?

— Мне не известны правовые основания, так как не участвовал в этой истории. Но известно, что ранее «Мотор Сич» была стратегическим объектом. Потом кто-то предприятие исключил из перечня стратегических объектов. Когда такое происходит с госпредприятием, должны отвечать те, кто принимал решение об исключении? Риторический вопрос.

И вообще: если ты забираешь предприятие, то нужно хотя бы не нарушать права собственника. Откровенно ему сказать, мол, мы приняли решение, что это теперь стратегически важное предприятие, сейчас идет процесс переговоров о возмещении убытков. Так было бы правильно. Кто мешал без санкций встретиться с инвесторами и принять на государственный счет возмещение средств, которые они вложили?

— Парламент планирует реагировать на ситуацию вокруг предприятия, в частности, торговлю «Мотор Сичи» с РФ?

— Парламент не может вмешиваться в работу правоохранительных органов. Вы же понимаете, что не я санкции подписываю, и СНБО не вводит, только рекомендует. Они вводятся указом президента.

Но если такие санкции введены, то кажется, что правоохранительные органы не отрабатывают возложенные на них государством функции. Тогда давайте все забираем у СБУ и просто отдаем в СНБО. Распустим СБУ и будем санкции клепать. И если они вводятся в отношении граждан других государств, объяснять позицию.

Теперь по второй части вопроса. Подумаем, какую продукцию и для кого выпускает «Мотор Сич»? Говорят, максимум для РФ. Второй вопрос: если предприятие выпускает продукцию только для РФ и в настоящее время работает, то куда продукция идет? В связи с этим: где производство, где документирование, где задержания? Нету! Пока будет подмена понятий, ни у кого в стране не будет четкого понимания ситуации.

— Существует вероятность расследования в отношении бывшего владельца контрольного пакета акций Богуслаева, который до сих пор сохраняет контроль над предприятием?

— Уголовные производства есть, просто по ним никто не работает. Рекомендовал бы обратиться в СБУ, в производстве у которой есть все материалы. Пусть расследуют и ответят.

— Если окажется, что претензии к китайскому акционеру были безосновательными, кто будет нести ответственность за потерю Украиной 3,6 млрд долларов по вероятному решению Международного арбитража в пользу китайцев?

— Будут нести ответственность, если будет Международный арбитраж. Мне как юристу очень сложно определить позицию нашего государства в этом процессе.

— Будут ли внесены изменения в Госбюджет в связи с возможной выплатой такой большой суммы по решению Международного арбитража?

— Я в это не верю. Давайте дождемся арбитражного процесса. Если будет соответствующее решение международных инстанций, то Украина их выполнит.

— Какой может быть реакция депутатского корпуса на возможное применение Китаем персональных санкций к украинским чиновников, причастных к истории с «Мотор Сич»?

— Государство обязано гарантировать развитие бизнеса, предоставлять гарантии безопасности инвесторов, уже ж «бизнес-нянь» ввели! Я не вижу оснований, чтобы эта история стала преградой в общении других государств с нашим. Но я бы дал юридическую оценку произошедшему со стороны правоохранительной системы по «Мотор Сичи». И после расследования всех материалов уголовных производств поставил бы точку без международных споров. Необходимо отвечать за свои действия.

— Вы за какую-то мировую?

— Мировой не будет, пока правоохранительные органы не определятся: либо направят обвинительный акт в суд, либо закроют уголовные производства.

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