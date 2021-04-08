Остальные подождут: нардепов и Аппарат Рады обеспечили тысячами спецбилетов на проезд в транспорте Киева

Киевская городская администрация обеспечила специальными пропусками для проезда в общественном транспорте Киева депутатов Верховной Рады, сотрудников Аппарата парламента, подведомственных предприятий, учреждений и организаций. Всего с 5 апреля 2021 года Аппарат ВР получил в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА 3000 спецпропусков. Об этом говорится в ответе пресс-службы Аппарата ВР на запрос УНН.

В т.ч. спецпропуска получили 363 народные депутата.

«Пропуска были выданы народным депутатам Украины, помощникам-консультантам народных депутатов Украины, работникам Аппарата Верховной Рады Украины, Института законодательства Верховной Рады Украины, Государственному предприятию «Парламентский телеканал «Рада», Государственному предприятию «Редакция газеты «Голос Украины», Государственному предприятию — издательство Верховной Рады Украины (Парламентское издательство), Автобазе Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины и другим подведомственным Управлению делами Аппарата Верховной Рады Украины предприятиям, учреждениям и организациям», — перечислили категории получателей спецпропусков в Аппарате.

«Киевский метрополитен» перешел на работу по спецпропускам с 5 апреля. Для проверки этих документов привлечено более 860 правоохранителей. Киевлянам, которым спецпропуска не достались, пришлось добираться на работу на такси, из-за чего цены на проезд взлетели до невиданного доселе уровня. Недобросовестная конкуренция на рынке уже стала предметом изучения Антимонопольного комитета.

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