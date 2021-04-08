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Украина

В Киеве построят два моста: стали известны детали

15:38 8 апреля 2021
Киев

В столице планируют соединить Оболонский полуостров с набережной двумя мостовыми переходами. Об этом в своем Facebook написал замдиректора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций.

«В прошлом году мэр Киева сообщил о строительстве нового пешеходного моста, который свяжет Оболонскую набережную и Оболонский остров. Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал градостроительные условия и ограничения (МУО) на этот проект», — сообщил Таций.

Он отметил, что недавно были предоставлены документы на строительство еще одного перехода, который соединит острова с песчаной косы, находящейся между заливами Оболонь и Собачье устье. Это необходимо для передвижения техники.

Строительство запланировано на 2021−2022 годы.

Напоминаем, на Шулявском мосту рухнули три опоры: стала известна причина этого.

Фото: Facebook/YuriyTatsiy

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