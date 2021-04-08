Ответ на возможное нападение с моря: в Украине проходят военно-морские учения

В Черном море Военно-морские силы ВСУ проводят военные учения, что привело к некоторым ограничениям в судоходстве. Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

В связи с военными учениями будет ограничена лоцманская проводка в портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный, Николаев, а также в Бугско-Днепровско-лиманском и Херсонском морском канале.

Напомним, Трехсторонней контактной группе нее удалось договориться о прекращении огня на Донбассе — после длительной дискуссии стороны даже не согласовали текст совместного заявления. А известный российский политолог Валерий Соловей уверен, что вероятность полномасштабной агрессии РФ против Украины нарастет буквально с каждым часом, но при начале военных действий роль НАТО в конфликте буде невелика.

Фото: АМПУ

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