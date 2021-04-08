27.79 / 28.00 32.87 / 33.23
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ответ на возможное нападение с моря: в Украине проходят военно-морские учения

14:51 8 апреля 2021
Учения

В Черном море Военно-морские силы ВСУ проводят военные учения, что привело к некоторым ограничениям в судоходстве. Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

В связи с военными учениями будет ограничена лоцманская проводка в портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный, Николаев, а также в Бугско-Днепровско-лиманском и Херсонском морском канале.

Напомним, Трехсторонней контактной группе нее удалось договориться о прекращении огня на Донбассе — после длительной дискуссии стороны даже не согласовали текст совместного заявления. А известный российский политолог Валерий Соловей уверен, что вероятность полномасштабной агрессии РФ против Украины нарастет буквально с каждым часом, но при начале военных действий роль НАТО в конфликте буде невелика.

Фото: АМПУ

181

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
кошевой

Когда волосы еще были: Потап показал раритетное фото именинника Кошевого

Вера Брежнева и Константин Меладзе

СМИ рассекретили многомиллионную недвижимость семьи Меладзе и Брежневой

Алла Пугачева

Экспромт про Лизу Галкину от Примадонны: Алла Пугачева на ходу сочинила веселую песенку

Меган Маркл и принц Гарри

В особняк Меган Маркл и принца Гарри вызывали полицию девять раз за девять месяцев

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер