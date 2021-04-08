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Украина

Хочу быть с нашими солдатами на Донбассе: Зеленский отреагировал на гибель украинского воина

14:49 8 апреля 2021
Зеленский на Донбассе

Пребывающий на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель на востоке страны воина Вооруженных сил Дениса Юшко.

Слова соболезнования глава государства опубликовал на своей странице в Twitter. Также он объяснил, почему решил именно сейчас отправиться в зону ООС.

«Как Верховный главнокомандующий, я хочу быть с нашими солдатами в трудные времена на Донбассе. Еду к местам обострения. Пусть покоится с миром 22-летний солдат, в которого стреляли прошлой ночью. Украине нужен мир, и я сделаю все для этого», — написал Зеленский.

Напомним, Денис Юшко из Николаевской области погиб в результате смертельного ранения в голову 8 апреля. Он служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. 31 мая ему должно было исполниться 23 года.

Жизнь воина оборвалась во время обстрела российских оккупантов. С начала суток 8 апреля они открывали огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия у населенных пунктов Пески и Водяное.

Напомним, что маршрут передвижения Зеленского в зоне проведения ООС не известен. В то же время ряд ресурсов сообщали, что он намерен посетить КПВВ «Марьинка» на линии разграничения в Донецкой области.

Фото Офиса президента Украины.

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