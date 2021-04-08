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Украина

Транзит без права остановки: стало известно, как будут ездить поезда с расширением «красной» зоны карантина

14:32 8 апреля 2021
Поезд

В «Укрзалізниці» в течении недели обещают разработать формат движения поездов в Запорожской и Хмельницкой областях, попадающих в «красную» зону из-за распространения коронавируса.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, поезда дальнего следования будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка / посадка пассажиров не будет ограничиваться. О введении ограничений и их характере в «УЗ» сообщат дополнительно.

«Вместе с тем, по решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Хмельницкой области, „Укрзалізниця“ с 8 апреля временно отменяет курсирование пригородных поездов на территории области. Пригородные поезда, которые проходят транзитом через регион, посадку / высадку пассажиров на территории области осуществлять не будут», — отметил он.

В то же время, по его словам, в Запорожской области пригородные поезда в настоящее время курсируют без изменений.

Напомним, что Запорожская и Хмельницкая области станут «красными» с пятницы, 9 апреля.

Фото со странички «УЗ» в социальных сетях.

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