Стало известно имя украинского военного, который погиб на Донбассе

Названо имя военнослужащего, погибшего 8 апреля в районе операции Объединенных сил на Донбассе. Погибший — 22-летний Денис Юшко, матрос 36-й бригады морской пехоты.

Как сообщила Николаевская облгосадминистрация, Денис Юшко был их земляком, юноша родом из села Новобогдановка Николаевского района. После прохождения срочной службы в 2019 году Юшко подписал контракт с бригадой морской пехоты.

Военнослужащий получил смертельное огнестрельное ранение утром 8 апреля. Морской пехотинец погиб при исполнении служебных обязанностей.



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