Там наши дроны не летают: озвучена украинская версия гибели ребенка на оккупированном Донбассе

Версию гибели 5-летнего ребенка на территории временно оккупированного населенного пункта Александровского озвучил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В эфире «Громадського» он заявил, что украинская сторона соблюдает договоренности и что украинские БПЛА не летают над неподконтрольными территориями.

«По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, так и разбрасывает там опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, из-за которых гибнут украинцы, в том числе и 5-летний ребенок», — заявил Арестович.

По его словам, смерть ребенка и ранение одного гражданского обсудят на очередном заседании ТКГ, запланированном на 13−14 апреля.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что распространяя фейки, в том числе и о причастности ВСУ к гибели малыша, страна-агрессор Россия может искать формальный повод для начала войны.

Иллюстративное изображение со странички командования ОС в социальных сетях.

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