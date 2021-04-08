Самая худшая вспышка с начала пандемии: в Киеве COVID-больных будут принимать в роддомах и детских больницах

В Киеве сложилась критическая ситуация с размещением больных коронавирусом — их готовятся принимать в родильных домах, детских больницах и противотуберкулезном диспансере. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавірус.інфо.

«Больницы переполнены, врачи и медсестры слишком истощены», — прокомментировал ситуацию городской голова столицы Виталий Кличко.

Минздрав отмечает, что это худшая вспышка заболеваемости с начала пандемии, а количество новых заражений и смертей бьет рекорды. Причем дальнейшее увеличение числа заболеваний приведет к тому, что система здравоохранения не выдержит.

В связи с этим к приему пациентов с коронавирусной инфекцией готовятся родильные дома, детские больницы и противотуберкулезный диспансер.

Напомним, что в Украине число инфицированных коронавирусом резко увеличилось.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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