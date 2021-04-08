«С каждым часом риск увеличивается»: профессор Соловей рассказал о планах Путина на Донбассе

Известный российский политолог Валерий Соловей уверен, что вероятность полномасштабной войны России против Украины растет с каждым днем и с каждым часом. Об этом профессор заявил в эфире радио «Эхо Москвы».

«Опасность неиллюзорна. Более того, ее риск увеличивается буквально с каждым часом… Я считаю, что шансы на войну все-таки относительно невелики. Но это не означает, что они нулевые. Они точно, еще раз повторю, ненулевые, неиллюзорны и, более того, эти шансы растут», — заявил Соловей.

По мнению политолога, «группа войны» в российском руководстве, бряцая оружием, пытается привлечь внимание условного Запада. «Это давнишняя идея, затем, чтобы показать городу и миру, Западу, Украине и России, кто хозяин в этой части мира — Восточная, Центральная и вообще Центральная Европа», — объяснил Соловей.

В то же время политолог предупреждает, что война если разразится, то это не будет противостояние между Кремлем и Западом. НАТО поможет поддержать обороноспособность Украины, но роль Альянса вряд ли будет велика. «Если это будет война, то это будет война между Россией и Украиной, а не между Россией и западным альянсом, поддерживающим Украину», — подытожил эксперт.

Фото mil.ru

1

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter