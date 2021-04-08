27.80 / 28.02 32.88 / 33.26
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский отправился на Донбасс, в планах — встречи с военными на передовой

11:46 8 апреля 2021
зеленский

Президент Владимир Зеленский отправился на Донбасс. Это подтвердили в пресс-службе главы государства. В планах Зеленского посетить передовые позиции, «пообщаться с военными и поддержать боевой дух».

Точный маршрут президента не разглашается, но ряд Telegram-каналов сообщили, что глава государства намерен также посетить КПВВ «Марьинка» на линии разграничения в Донецкой области.

Напомним, в последнее время на Донбассе участились вражеские обстрелы. 8 апреля стало известно о применении врагом тяжелой артиллерии и о еще одном погибшем украинском защитнике. Накануне сообщалось о ранении украинского бойца.

Фото president.gov.ua

111

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
кошевой

Когда волосы еще были: Потап показал раритетное фото именинника Кошевого

Камалия с мужем

Самая богатая певица Украины рассердилась на мужа из-за его «тайной» вакцинации

Вера Брежнева и Константин Меладзе

СМИ рассекретили многомиллионную недвижимость семьи Меладзе и Брежневой

Российские танки

Россия согнала к границе Украины военную технику: впечатляющие фото

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер