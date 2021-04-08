Зеленский отправился на Донбасс, в планах — встречи с военными на передовой

Президент Владимир Зеленский отправился на Донбасс. Это подтвердили в пресс-службе главы государства. В планах Зеленского посетить передовые позиции, «пообщаться с военными и поддержать боевой дух».

Точный маршрут президента не разглашается, но ряд Telegram-каналов сообщили, что глава государства намерен также посетить КПВВ «Марьинка» на линии разграничения в Донецкой области.

Напомним, в последнее время на Донбассе участились вражеские обстрелы. 8 апреля стало известно о применении врагом тяжелой артиллерии и о еще одном погибшем украинском защитнике. Накануне сообщалось о ранении украинского бойца.

Фото president.gov.ua



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