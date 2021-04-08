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Украина

Могут совершить марш-бросок в течение суток: у границы Украины обнаружен новый лагерь войск России

10:21 8 апреля 2021
бронетехника

В Воронежской области, неподалеку от украинской границы РФ обустроила новый военный лагерь. Об этом сообщил руководитель группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в интервью украинской службе BBC. Лагерь появился совсем недавно, но уже растянулся на четыре километра. Сюда стянута тяжелая техника, в том числе танки. Есть все возможности совершить марш-бросок и за сутки дойти до украинской границы, расположенной в 170 км.

Как говорит расследователь, информацией о лагере поделились жители близлежащих сел. Кроме большого количества военной техники, в лагере были замечены кухня и полевой госпиталь.

«Есть все признаки того, что это будет одно из мест, куда будут стягиваться войска. Таких мест, очевидно, будет больше одного. Ведь в одном месте всю технику, которая сейчас двигается, не разместить», — объясняет Левиев.

В Conflict Intelligence Team склоняются к тому, что Россия планирует не оборону, а наступление.

«Перечень стягиваемых вооружений большой. И он больше наступательный, чем оборонительный. Мы видим и ракетные системы залпового огня „Ураган“ и „Град“, и многое другое. Это больше похоже на подготовку к наступлению, чем к обороне», — добавил эксперт.

Напомним, ранее в Conflict Intelligence Team назвали беспрецедентными масштабы переброски войск к границе с Украиной. А американский генерал назвал признаки, которые подтвердят готовящееся российское вторжение.

Фото citeam-ru.medium.com

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бронетехника

Могут совершить марш-бросок в течение суток: у границы Украины обнаружен новый лагерь войск России

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