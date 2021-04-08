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Украина

Новый антирекорд: в Украине стремительно увеличилось количество инфицированных COVID-19

9:39 8 апреля 2021
Коронавирус

По состоянию на утро четверга, 8 апреля, в Украине зафиксирован резкий скачек подтвержденных случаев коронавирусной инфекции — 19419 новых заболевших, в то время как накануне их было на четыре тысячи меньше (15 415 человек).

Как сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, среди новых заболевших — 766 детей и 480 медработников. В больницу попали 5092 украинца, умерли — 464 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) областях.

Напомним, что в Национальная академия наук ранее отмечали, что Украина, вероятно, вышла на фазу «плато» третьей волны коронавируса — это неуверенное состояние, и оно может продлиться несколько недель. А Максим Степанов предпологал, что Украина сможет преодолеть пандемию к концу 2021 года.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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