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Украина

Более восьми сотен: в Украине посчитали количество побочных эффектов от вакцинации против коронавируса

9:04 8 апреля 2021
Вакцина от коронавируса

В Украине выявлено более 800 случаев неблагоприятных событий после вакцинации препаратом против коронавирусной инфекции.

Как сообщают в Государственном экспертном центре МОЗ Украины, в период с 24 февраля до 4 апреля поступили 816 карт-сообщений о неблагоприятных событиях.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим периодом, процент возникновения таких событий снизился до 0,28 процента, в первом отчете их было 0,35 процента. В центре уточнили, что количество сделанных прививок составляет порядка 300 тысяч.

Подавляющее большинство из сообщений о неблагоприятных последствиях — несерьезные (99, 1%). В 94,73% случаев такие проявления были предсказуемыми — отвечали имеющейся информации в инструкции для медицинского применения.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не нашла связи между вакциной от коронавируса компании AstraZeneca и образованием тромбов. Хотя в ЕС и предполагали, что такая связь существует.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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