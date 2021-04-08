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Украина

На Донбассе погиб защитник Украины

8:59 8 апреля 2021
военный

На фронте у украинской армии еще одна утрата. После того, как Трехсторонняя контактная группа так и не договорилась о перемирии, с начала суток 8 апреля российско-оккупационные войска пять раз открывали огонь. При одном из таких обстрелов погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает командование ООС.

Вражеские обстрелы ночью 8 апреля зафиксированы в районе поселка Пески. Враг применял артиллерию 122-го калибра, минометы 82-го калибра и стрелковое оружие. Возле Водяного на Приазовье российско-оккупационные войска обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру.

Накануне, 7 апреля, было зафиксировано семь обстрелов. Украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

Напомним, в последнее время на фронте участились вражеские обстрелы, а Россия стягивает войска к границе на фоне воинственной риторики представителей ОРДЛО. Украинские переговорщики надеются на встречу Трехсторонней контактной группы по Донбассу 14 апреля.

Фото ministry_of_defense_ua/Instagram

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