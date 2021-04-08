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Украина

Израиль ужесточил правила въезда: что нужно знать украинцам

7:29 8 апреля 2021
израиль

Израиль вновь поменял правила въезда иностранцев в страну. Как сообщило посольство, не граждан Израиля пропустят через границу, только если едут они к члену семьи первой степени родства. Причем принимающий должен быть либо гражданином Израиля либо постоянным жителем Израиля. Родство придется подтвердить апостилированными документами. Не вакцинированных и не болевших ковидом иностранцев впустят, только если те документально подтвердят брак с гражданином Израиля.

Кроме разрешения на въезд от посольства или консульства Израиля, иностранцу придется позаботиться о следующих документах и справках:

  • Свидетельство о выздоровлении от COVID-19 или свидетельство о вакцинации от COVID-19 (кроме детей до одного года);
  • Негативный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия в Израиль (после прибытия в Израиль предстоит дополнительный ПЦР-тест);
  • Страховой полис, покрывающий расходы на лечение COVID-19.
  • Медицинская декларация (заполняется не ранее, чем за 24 часа до рейса);

Документы нужно будет распечатать и предъявить компетентным органам Израиля.

Напомним, жесткими требования для въезжающих остаются и в других странах. Так, на Кипре продолжает применяться практика отслеживания перемещений иностранцев, ограничены прогулки и действует комендантский час.

Фото pixabay.com

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