ТКГ не удалось договориться о прекращении огня на Донбассе

Внеочередная встреча переговорной группы по Донбассу завершилась безрезультатно. На повестке дня был единственный вопрос: прекращение огня, как о том было договорено в июле 2020 года. В итоге после длительной дискуссии сторонам даже не удалось согласовать текст совместного заявления. Об этом сообщили представители украинской делегации в ТКГ.

Встреча была созвана по инициативе украинской стороны в связи с обострением обстановки на Донбассе. Представитель миссии ОБСЕ Халит Чевик предложил сторонам принять совместное заявление. Когда текст был уже готов, россияне потребовали внести туда правки, выставляющие РФ в выгодном свете. Украинская сторона на коррективы не согласилась.

«Наша позиция: мы еще раз подтверждаем, что в полном объеме придерживаемся режима прекращения огня и продолжаем содержательные консультации с целью реального снижения уровня насилия на линии разграничения», — говорится в заявлении украинских переговорщиков в ТКГ.

Следующее заседание переговорной группы запланировано на 14 апреля.

Напомним, переговоры в рамках ТКГ были созваны из-за резкого увеличения числа вражеских обстрелов на Донбассе и гибели украинских бойцов.

Фото архив ministry_of_defense_ua/Instagram

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