Отныне МВД будет выдавать автономера тех регионов, где регистрировалась машина

МВД изменило правила выдачи номерных знаков на транспортные средства. Как и прежде, автовладелец имеет возможность зарегистрировать машину в любом удобном для него сервисном центре, но его может ожидать сюрприз.

Нововведение создаст дополнительные неудобства рядовым владельцам транспорта

Сразу же акцентируем внимание — приказ МВД № 166 уже вступил в законную силу, поэтому все автовладельцы, которые сейчас будут регистрировать и перерегистрировать свой транспорт, получат номера по новым правилам. В целом новый ведомственный документ устанавливает единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним. В частности, определены правила их применения, типы и основные размеры, установлены требования к информационному содержанию и техническим характеристикам.

Вместе с тем в министерстве объяснили, что основным нововведением является изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно — не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства.

«То есть каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области», — говорится в сообщении пресс-службы Главного сервисного центра МВД.

В ведомстве уточнили, что эти требования не распространяются лишь на те номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.

Нововведение позволит оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних материальных затрат на изготовление и логистические расходы на доставку и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов, пояснили в учреждении. То есть все затеяно исключительно для удобства и комфорта самого сервисного центра МВД, но не автолюбителей.

Напомним, что ранее владелец проводил регистрационные операции со своим автомобилем в любом удобном для него сервисном центре, который обязан был выдать номерные знаки по месту прописки хозяина. Например, если человек поехал покупать машину в другой регион Украины, то он имел возможность по месту совершения сделки зарегистрировать машину, получив при этом номера того региона, в котором он реально проживает. А согласно новым правилам ему выдадут знаки чужого региона, на которых ему придется ездить по дорогам фактического места жительства. Либо же он вправе отказаться от получения чужих номеров, получить транзитные и на них добираться до родного региона и уже там ставить машину на постоянный учет. Ну и, ясное дело, это повлечет дополнительные расходы для владельца транспорта (за выдачу транзитников).

Поэтому оптимизация в МВД, которая, по утверждению чиновников, позволит избежать лишних материальных затрат на изготовление и логистические расходы на доставку и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов, как видим, создаст дополнительные неудобства и финансовые затраты для рядовых владельцев транспорта. То есть в данном случае проблемы министерства с неумением спрогнозировать и просчитать, изготовить и поставить необходимое количество номерных знаков лягут на простых граждан и патрульных полицейских, которым придется привыкать к путанице.

Теоретический экзамен теперь сдают по новым билетам

Четыре месяца назад Главный сервисный центр МВД (ГСЦ) запустил «Банк экзаменационных вопросов по Правилам дорожного движения». Преподаватели профильных учебных заведений и все желающие активно предоставляют свои предложения к экзаменационным вопросам по подготовке и переподготовке водителей. За это время поступила 91 инициатива. Подытожив все полученные предложения и изменения в законодательстве, ГСЦ актуализировал экзаменационные билеты для сдачи экзамена по теоретической подготовке и переподготовке водителей, а все устаревшие вопросы устранил, сообщает пресс-служба ГСЦ МВД.

И уже с 6 апреля будущим водителям придется сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам.

Как разъяснили в ГСЦ, обновленная теоретическая часть экзамена содержит ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители. Это поможет новичкам оперативнее принимать правильные решения, когда они окажутся за рулем.

Сервисные центры МВД продолжают собирать предложения, касающиеся вопросов, по таким направлениям: Правила дорожного движения; строение и эксплуатация транспортных средств; основы безопасного вождения; основы права в области дорожного движения; предоставление первой медицинской помощи.

Напомним, в Украине до 29 ноября 2021 года продлен эксперимент по внедрению электронных водительских прав и техпаспортов на автомобили.

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