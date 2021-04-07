Большая приватизация 420 государственных предприятий застопорилась. Почти в половине случаев директор госпредприятия исчез, и даже полиция не может его найти. Об этом в интервью Гордон пожаловался глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

«В 2020-м мы получили на приватизацию как бы 420 компаний… До сих пор 191 директора разыскиваем с полицией… Госпредприятие не сдает отчетность, директор исчез. Еще 90 госпредприятий нам передали уже в стадии банкротства и ликвидации. Следующие 60 — это предприятия, у которых коммерческие и налоговые долги в разы превышают стоимость их активов. И только 20 переданных предприятий как-то еле-еле живут, и то мы их спасаем каждый день», — отметил Сенниченко.

По словам главы Фонда госимущества, сложившееся положение вещей ярко свидетельствует об отсутствии единого подхода в управлении госпредприятиями. Это как ситуация, «когда 96 домохозяек пытаются сварить один борщ, точнее — управлять госпредприятиями каждый по-своему».

Напомним, летом 2020 года было объявлено, что в Украине пока повременят с приватизацией крупных предприятий, а вместо этого приватизируют несколько сотен малых и средних госкомпаний. Завершить приватизацию планировалось до конца 2020 года.

Сенниченко рассказывал, что в Фонд госимущества он пришел в 2019 году, и с того момента ему уже трижды пытались дать взятку, причем речь шла о миллионах долларов.

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