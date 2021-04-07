Владислав Есипенко: «На уши надели две петли, пустили ток. Боль была очень сильной, мозг как будто закипал»

6 апреля, на 28 день после задержания, независимые адвокаты, наконец, были допущены к арестованному ФСБ России в Крыму фрилансеру «Радіо Свобода» (проект «Крым.Реалии») Владиславу Есипенко. Его обвиняли в перевозке предмета «с внешними признаками самодельного взрывного устройства» и шпионаже в пользу спецслужб Украины. Как утверждают в ФСБ, Есипенко «осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма». На заседании «Верховного суда Крыма» рассматривалась апелляция на арест Есипенко. До этого ему позволено было общаться лишь с адвокатом по назначению и журналистом пропагандистского канала «Крым 24». Первое, что сделал Владислав на суде, заявил о пытках.

«В концлагерях нацисты тоже раздевали своих жертв догола»

Ранее, на видео, опубликованном на сайте «Крым 24», где у него брал интервью журналист пропагандистского канала, Есипенко подтвердил, что снимал на полуострове для проекта «Крым.Реалии» видео и якобы дублировал их украинским спецслужбам. На пресс-конференции в «Укринформе» жена журналиста Екатерина Есипенко рассказала, что на видео ее муж одет в чужую одежду — не ту, которую она ему передавала. Она предположила, что под одеждой, которая имеет странные очертания, у Владислава могло быть какое-то устройство или корсет. По словам женщины, на лице и шее мужа были заметны следы побоев.

— Это видео — очередное доказательство побоев, пыток и издевательств над человеком, — заявила женщина.

И вот, 6 апреля, Владислав подтвердил:

— Все мои признательные показания были получены под пытками.

Владислав написал и передал адвокату Алексею Ладину заявление, в котором описал детали задержания и чудовищные пытки, которые ему довелось перенести.

Владислав передал адвокату заявление, в котором описал чудовищные пытки, которым его подвергали

По словам журналиста, его задержали, когда он возвращался из Симферополя в Алушту:

«В мою машину Skoda Fabia была подброшена граната сотрудниками ФСБ. После обыска я отказался показывать любые документы, но мне сказали, что меня сейчас отвезут в другое место, где я все подпишу».

Задержанному надели мешок на голову, посадили в машину и привезли в подвал без окон. Там сотрудники ФСБ в балаклавах насильно раздели его догола.

«Я когда-то читал, что в концлагерях, нацисты, чтобы жертва теряла способность к сопротивлению, тоже раздевали догола, — пишет репортер. — Затем меня положили на пол и на уши надели две петли, провода которых шли к предмету, похожему на армейский полевой телефон ТАП 57. Затем по проводам пустили ток. Боль была очень сильной, глаза взрывались огнями, а мозг как будто закипал. От такой боли я готов был признаться в чем угодно и подписать любые бумаги».

Всю ночь журналиста пытали, спрашивая, не связан ли он со спецслужбами Украины. В перерывах, «великодушно» водили в туалет и давали попить воды. Пытка током чередовалась избиениями. В голову старались не бить, удары наносили в живот, по ногам и в пах.

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«К утру я дал признательные показания на камеру и подписал какие-то документы. На следующий день меня без адвоката повезли на следственные действия в районе города Армянск, где мне указали на схрон, где я якобы подобрал гранату. Все это снималось на видео».

Перед тем как получить признательные показания, Владислава два дня пытали

Журналисту запретили нанимать частных независимых адвокатов. В противном случае обещали пытать опять: «Только провода с током будут подсоединять не к ушам, а к гениталиям».

«До сегодняшнего дня, ввиду давления на меня, я не мог сменить адвоката и вынужден был подписывать против себя признательные показания», — сообщил задержанный.

«Удары во время пыток в живот могут закончиться разрывом почки и летальным исходом»

По словам адвоката Алексея Ладина, на судебном заседании подзащитный заявил отвод адвокату по назначению. И пояснил, что раньше отказывался от независимых адвокатов вынужденно. Есипенко сказал, что доверяет адвокатам по соглашению, заключенному с его супругой Екатериной.

— После пыток Владислав чувствует себя более-менее, — успокоил встревоженных родственников Алексей Ладин. - Насколько удалось узнать, сейчас в отношении него применяется лишь психологическое давление, но ему угрожают физической расправой. Сотрудники ФСБ сказали, что если он откажется от своих признательных показаний, то его могут найти повешенным в камере. Владислав на суде заявил, что кончать жизнь самоубийством не собирается.

Подконтрольный Кремлю суд не изменил меру пресечения и оставил Есипенко под арестом до 11 мая. Он успел сообщить, что после пыток у него появились проблемы со здоровьем: болит голова, почки, скачет давление. Он стал плохо видеть. Получив медицинскую карту и согласие узника и его жены Екатерины, «ФАКТЫ» обратились к медикам. Все они, в один голос говорят, что тюремные истязания могут угрожать здоровью и жизни узника Кремля.

Врач высшей категории доктор-уролог столичной клиники «Гармония здоровья» Михаил Трофимов, сообщил, что при диагнозе Владислава мочекаменная болезнь и наличии камня в лоханке почки, удары во время пыток в область живота могут привести к выходу камня в мочеточник, нарушению оттока мочи из почки и «последующему обструктивному пилеонефриту с выраженным болевым синдромом».

— В случае удара может произойти разрыв почки с повреждением одной из сегментарных артерий, — пояснил Михаил Владимирович. — Это может повлечь тяжелое кровотечение и летальный исход. В его ситуации нужно срочно делать как минимум УЗИ и общий анализ мочи, чтобы назначить правильное лечение, если это возможно в тех условиях.

Киевский врач-офтальмолог Оксана Молебная, которая обследовала Владислава еще в 2010 году, сказала, что не знает о состоянии его зрения в 2021 году, но, судя по записям десятилетней давности, где отмечена врожденная катаракта, и возрастные изменения глаза, «удары током будут явно не на пользу Владиславу да и любому человеку даже с идеальным зрением».

— Эта жуткая «процедура» с пропусканием тока может привести к атрофии зрительного нерва и даже к последующей слепоте, — сказала Оксана Васильевна.

Пять лет назад Влад тяжело перенес нейропатию правого лицевого нерва. Врач-нейрохирург высшей категории отделения политравмы киевской городской больницы № 17, Олесь Гаращук заявил, что надевание на уши петель с проводами, через которые пропускается электрический ток, может привести к рецидиву заболевания и перекосу лица, которым обычно сопровождается нейропатия лицевого нерва.

— Кроме того, в момент пропускания тока давление поднимается до сумасшедших значений, что может вызвать нарушение мозгового кровообращения, вплоть до инсульта, — заявил врач.



Когда адвоката снова не пустили к мужу, меня стало трясти: «Может, его уже нет в живых?»

Два часа назад жене Владислава позвонил один из адвокатов, спросил: «Вам уже рассказали?» — и… вышел из сети.

— Меня начало трясти, — говорит Екатерина, — Подумала, что мужа нет в живых. Наконец, адвокат Алексей Ладин со мной связался и сообщил, что сегодня пришел в СИЗО к своему подзащитному, но работники СИЗО сказали, что Влад якобы… снова отказался от независимого адвоката! Как? В третий раз? После всех наших усилий! После такой борьбы! После вчерашнего суда? Неужели его снова пытали и пытались принудить к такому отказу?

Алексей Ладин захотел увидеть письменный отказ подзащитного, после чего сотрудники СИЗО засуетились и через некоторое время сообщили, что якобы вывезли Есипенко на следственные действия, и на месте его нет. Однако все следственные действия, после того как независимым адвокатам удалось вчера, 6 апреля, зайти в дело, должны проводиться только в присутствии наших адвокатов!

У меня началась паника. Куда опять вывезли моего мужа? Почему к нему не пускают? Что с ним? Ладин тут же обратился к следователю ФСБ Виталию Власову, заявив, что подзащитный вывезен на следственные действия без его участия. На что Власов ответил, что сегодня следственных действий… не проводилось, но Ладин может подойти 9 апреля для ознакомления с материалами дела и Есипенко допросить.

— От этих качелей я просто слегла и лежу сейчас без сил, — признается Екатерина. — Надеюсь, что встреча Влада с независимым адвокатом 9 апреля произойдет, и все будет в порядке. Не хочу думать, что после того как он в суде сообщил о пытках и это обнародовали многие СМИ, его снова избили и спрятали от адвокатов. Думать об этом невозможно. Это выше человеческих сил.

Как выяснили «ФАКТЫ», Владислав Есипенко не первый в своем роду, кто попадает в жернова политических репрессий: его дед был расстрелян 83 года назад за шпионаж.

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