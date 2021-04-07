Плакали денежки: в ГУД назвали стоимость очистки Офиса президента после скандальной акции протеста

Смывание краски с фасада Офиса президента обошлось в 199 тыс. гривен. Ремонт и восстановление стен обойдутся еще в полтора миллиона. Такую смету, составленную Государственным управлением делами, приводит УНН.

Стоимость будущих работ подсчитывали специалисты НПП «Спектр». Согласно их заключению, на восстановление фасада понадобятся 1 571 610 гривен. Львиная доля этой суммы пойдет на ремонт девяти поврежденных дверных блоков. Смета выглядит следующим образом:

очистка (мойка) фасада и мощение площади — 297 тыс. грн;

замена оконного блока, разбитого оконного стекла, лакокрасочного покрытия оконных блоков, армирование противоударными пленками — 85 тыс. грн:

ремонт дверных блоков — 1,16 млн грн;

непредвиденные расходы — 31 тыс. грн.

Напомним, фасад здания на улице Банковой пострадал во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко. Стены здания были испещрены надписями, дверное стекло разбито, а табличку у входа попытались поджечь.

Сооснователя и художественного редактора издательства «Дом Химер» Влада Сорда задержали после скандальной акции и отправили под круглосуточный домашний арест как подозреваемого в хулиганстве.

Фото Instagram/iuliia_mendel

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