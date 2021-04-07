27.75 / 27.96 32.75 / 33.16
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Плакали денежки: в ГУД назвали стоимость очистки Офиса президента после скандальной акции протеста

20:59 7 апреля 2021
двери

Смывание краски с фасада Офиса президента обошлось в 199 тыс. гривен. Ремонт и восстановление стен обойдутся еще в полтора миллиона. Такую смету, составленную Государственным управлением делами, приводит УНН.

Стоимость будущих работ подсчитывали специалисты НПП «Спектр». Согласно их заключению, на восстановление фасада понадобятся 1 571 610 гривен. Львиная доля этой суммы пойдет на ремонт девяти поврежденных дверных блоков. Смета выглядит следующим образом:

  • очистка (мойка) фасада и мощение площади — 297 тыс. грн;
  • замена оконного блока, разбитого оконного стекла, лакокрасочного покрытия оконных блоков, армирование противоударными пленками — 85 тыс. грн:
  • ремонт дверных блоков — 1,16 млн грн;
  • непредвиденные расходы — 31 тыс. грн.

Напомним, фасад здания на улице Банковой пострадал во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко. Стены здания были испещрены надписями, дверное стекло разбито, а табличку у входа попытались поджечь.

Сооснователя и художественного редактора издательства «Дом Химер» Влада Сорда задержали после скандальной акции и отправили под круглосуточный домашний арест как подозреваемого в хулиганстве.

Фото Instagram/iuliia_mendel

159

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
кошевой

Когда волосы еще были: Потап показал раритетное фото именинника Кошевого

Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

Леся Никитюк

«Не то, что сейчас»: Леся Никитюк удивила школьным фото

голос країни

Слезы Дорофеевой и признание Тины Кароль: все подробности финального «нокаута» «Голосу країни-11»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер