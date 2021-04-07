Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко подал в отставку. Об этом сообщила «Экономическая правда», ссылаясь на собственные источники.

В окружении Витренко говорят, что решение покинуть Минэнерго — не спонтанное, такие планы озвучивались еще две недели назад. Окончательного решения ждали после поездки Витренко в Катар в составе государственной делегации Украины.

Напомним, Витренко встал во главе Минэнерго 21 декабря 2020 года, но с тех пор так и не избавился от статуса «и.о.». За назначение исполняющего обязанности полноценным министром в Раде дважды не хватало голосов.

Фото yuriy. vitrenko/facebook

147

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter