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Украина

Глава Минэнерго Витренко подал в отставку, — СМИ

20:12 7 апреля 2021
юрий витренко

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко подал в отставку. Об этом сообщила «Экономическая правда», ссылаясь на собственные источники.

В окружении Витренко говорят, что решение покинуть Минэнерго — не спонтанное, такие планы озвучивались еще две недели назад. Окончательного решения ждали после поездки Витренко в Катар в составе государственной делегации Украины.

Напомним, Витренко встал во главе Минэнерго 21 декабря 2020 года, но с тех пор так и не избавился от статуса «и.о.». За назначение исполняющего обязанности полноценным министром в Раде дважды не хватало голосов.

Фото yuriy. vitrenko/facebook

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