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Запорожская и Хмельницкая области переходят в «красную» зону с 9 апреля

18:59 7 апреля 2021
зоны

Несмотря на обещанное сокращение «красной» карантинной зоны, она приросла новыми регионами. Решено, что с 9 апреля «красными» станут Запорожская и Хмельницкая области. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

По словам министра, решение было принято на внеочередном заседании Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям. Ограничения, характерные для «красной» карантинной зоны, вводятся в двух областях с 0.00 9 апреля.

В «красной» зоне закрываются школы и детсады, ограничивается работа общественного транспорта и пассажирские перевозки в целом.

Кроме того, с 8 апреля новые карантинные ограничения вводятся в Тернополе. Там будут мерять температуру покупателям на входе в торговые центры и контролировать, чтобы посетители соблюдали полтора метра дистанции. Развлекательные центры закрываются, запрещены массовые мероприятия, спортивные соревнования возможны, но без зрителей. Старшая школа переводится с 12 апреля на дистанционную учебу.

Напомним, в субботу, 10 апреля, в Харькове тоже начинают действовать дополнительные карантинные ограничения. Они коснутся торговых заведений, кафе, баров и ресторанов. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Фото pixabay.com

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