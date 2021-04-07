В шаге от «красной» зоны: Харьков ужесточает карантин с 10 апреля, но от метро не отказывается

С субботы, 10 апреля, в Харькове будут действовать дополнительные карантинные ограничения. Об этом исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов заявил в эфире канала «Украина 24».

«Начиная с субботы мы введем более жесткие меры. Что касается общественного транспорта, метро будет работать, как и работало. Общественный транспорт будет работать, как и работал, поскольку это действительно нужно для перевозки людей», — сказал Терехов.

Вводятся такие дополнительные ограничения:

работа кафе, баров и ресторанов до 20:00;

работа непродовольственных магазинов до 20:00;

на продовольственных рынках будет усилен контроль.

С понедельника, 12 апреля, 5−11 классы харьковских школ переходят на дистанционное обучение, ученики 1−4 классов продолжат учебу без изменений. Будут работать и детские сады.

Напомним, что Харьков стал одним из лидеров по числу новых заболеваний коронавирусом.

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