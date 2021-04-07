Минздрав запустил игру, обучающую распознавать фейки

Министерство здравоохранения Украины решило приучать население к тщательной проверке информации, касающейся коронавируса. Учиться фактчекингу предлагается в игровой форме — для этого правительство Великобритании и Всемирная организация здравоохранения разработали специальную онлайн-игру.

Новая игра является адаптированной версией британской разработки «GoViral!». Игрокам предлагаются громкие заголовки СМИ, а пользователь должен решить, насколько стоит доверять «сенсации». Вопросы в игре касаются вакцин, путей распространения коронавируса, данных о заболеваемости и смертности от ковида.

На втором этапе пользователям предлагается примерить на себя роль манипулятора и попробовать самому стать генератором фейковых публикаций в соцсетях:

Предполагается, что потренировавшись, пользователи смогут распознавать не только новости-фейки, но и манипулятивные комментарии в соцсетях. «Согласно недавним исследованиям, каждый пятый комментарий под постами известных украинцев про вакцинацию от COVID-19 — заказной, чаще всего написан ботом, которым управляют из страны-агрессора», — говорят в Минздраве.

Напомним, среди самых известных «ковидных» фейков, ходивших в соцсетях, была «схема 5G-чипа, вживляемого с вакциной». Чертеж оказался схемой гитарной педали.

Фото https://pixabay.com/

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