В Украине осквернили могилу болгарского царя: МИД Болгарии выступил с заявлением

На Полтавщине неизвестные вандалы повредили мемориальный комплекс на месте захоронения Хана Курбата — его считают основателем и первым правителем племенной конфедерации, известной по византийским источникам VIII—IX вв. еков как Великая Болгария.

В ГУНП Полтавской области сообщили, что неизвестные совершили подкоп бетонного основания комплекса, установленного на территории Новосанжарской общины, в результате чего памятная стела упала.

Тем временем во внешнеполитическом ведомства Болгарии осудили акт вандализма и выразили надежду на то, что украинские правоохранители найдут виновных в осквернении памятного знака.

Вот так выглядела стела на могиле болгарского царя.

В Википедии отмечается, что точные годы жизни Хана Курбата не известны, однако в качестве дат рождения и смерти указываются 605 — 665 годы.

Также отмечается, что между 634 и 640 годами Кубрат освободился от власти авар и объединил под своим началом ряд племен в союз, который распался после его смерти.

Ранее на Ивано-Франковщине задержали двоих вандалов, которые повредили памятник Тарасу Шевченко в селе Подпечеры. Двое 18-летних местных жителей сняли голову с памятника и поставили ее рядом.

Фото ГУНП в Полтавской области и из Википедии.

34

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter