Степанов назвал дату победы Украины над коронавирусом

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украина сможет полностью победить COVID-19 к концу 2021 года. Об этом сообщает Минздрав в своем Facebook.

«Сейчас, кроме призывов прийти и сделать прививки, приходится также бороться с манипуляциями по качеству вакцин того или иного производителя и политическими интригами. Но только объединив все усилия, мы сможем побороть коронавирусной болезни уже к концу 2021″», — отметил Максим Степанов.

Он вкратце осветил и Национальный план вакцинации, разработанный Минздравом.

«В проекте Нацплана мы предлагаем определить минимальное количество прививок, которое должна проводить наша медицинская система, чтобы охватить 70% населения прививками — это около 6 млн вакцинаций в месяц, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных», — сказал министр.

При этом Национальная академия наук отметила, что вероятно Украина вышла на фазу «плато» третьей волны коронавируса — это неуверенное состояние, и оно может продлиться несколько недель.

Напомним, Степанов высказался, нужно ли вводить всеукраинский локдаун.

Фото: Facebook Минздрава

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